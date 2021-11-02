В FARE призвали наказать Беседина за слова о гомосексуалистах

Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) прокомментировала слова нападающего киевского «Динамо» Артема Беседина о людях с нетрадиционной ориентацией.

«Мы считаем, что подобные высказывания недопустимы и должны иметь дисциплинарные последствия. Футбол нельзя использовать для пропаганды ненависти, игра строится на ценностях уважения — неважно, какой у тебя цвет кожи, вероисповедание или сексуальная ориентация, все имеют одинаковое место в игре.

Мы бы рекомендовали Беседину пройти образовательный курс о разнообразии — узнать больше о людях, которые его окружают, в качестве образовательной меры вместе с дисциплинарным наказанием», — сообщили в FARE изданию «СЭ».

Ранее Беседин рассказал о своем отношении к людям с нетрадиционной ориентацией и гей-парадам YouTube-каналу «Отдушивдушу».

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