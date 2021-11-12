В «Дженоа» рассказали о планах усиления команды для Шевченко

Операционный партнер фирмы 777Partners, которая владеет «Дженоа», Андрес Бласкес поделился мнением о том, как нужно выводить из кризиса генуэзский клуб. Напомним, что «Грифоны», которых недавно возглавил Андрей Шевченко, ведут борьбу за выживание в Серии А.

«Мы сделаем необходимые шаги, чтобы сделать клуб конкурентоспособным. Мы поможем Шевченко в этом вопросе. На исполнительном уровне мы готовим новую структуру, которая будет интегрирована в существующую по образцу английских. Вы увидите это через две-три недели. Мы не олигархи или миллиардеры, а небольшая структура. Мы действительно хотим преуспеть в «Дженоа». Было нелегко убедить Шевченко, который так хорошо поработал со сборной Украины, но он очень хорошо вписался в наше видение футбола. В понедельник свяжемся с президентом», — цитирует Бласкеса ресурс Сalcioinpillole.

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