В «Дженоа» объявили о новом случае заражения коронавирусом

Игрок первой команды «Дженоа» попал под действие ковид-протокола.

Генуэзский клуб не стал называть имя этого футболиста. Известно только, что он после сданного положительного теста на коронавирус был отправлен на домашнюю самоизоляцию.

Ранее коронавирусом в «Дженоа» заразились главный тренер Андрей Шевченко и капитан команды Доменико Кришито. При этом украинец надеется сдать отрицательный тест на ковид и вылететь чартерным рейсом в Италию, чтобы успеть на матч против «Сассуоло». Первая игра для «Дженоа» в нынешнем календарном году состоится 6 января.

«Грифоны» в текущей таблице Серии А с 11-ю очками занимает 18-е место, располагаясь в зоне вылета. При Андрее Шевченко «Дженоа» набрал два очка и забил два гола в семи матчах чемпионата Италии.

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