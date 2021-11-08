В Днепре матч юношеских команд прервался после драки футболистов с участием родителей

Во время матча Детско-юношеской футбольной лиги Украины U-17 «Интер» (Днепр) – «Мариуполь» прямо по ходу игры произошла драка между футболистами.

На 69-й минуте поединка после одного из подкатов игрока из «Мариуполя» у его соперника возникли претензии к такой игре, что в итоге переросло в массовую потасовку, к которой подключились даже взрослые. На видео с 1:29:00.

После двух минут разборок арбитр встречи решил дать финальный свисток. Решение по этому матчу будет принято на заседании КДК ДЮФЛ.

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