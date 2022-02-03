В «Десне» выплатили одну зарплату, но футболисты ждут, чем закончится «дело Калитвинцева»

11 февраля черниговская Десна улетит на заключительный этап подготовки - в Турцию.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, до отъезда за рубеж подопечные Александра Рябоконя планируют сыграть в Чернигове еще один контрольный матч. Пока же в тренировочном лагере отсутствует Максим Дегтярев, не избежавший повреждения. Все остальные - в строю. Среди них также Денис Безбородько, об уходе которого сообщалось в СМИ.

Впрочем, в этом вопросе очень многое будет зависеть от решения Палаты споров УАФ по делу Владислава Калитвинцева, перешедшему в «Александрию». Заседание ожидается 9 февраля. Если «Десна» проиграет дело, то и другие футболисты, перед которыми есть задолженности, могут также попытаться покинуть команду.

По имеющейся информации, на днях футболисты «Десны» получили зарплату за октябрь 2021 года, а некоторым вернули также майские долги.

Напомним, что в 19 туре чемпионата УПЛ «Десна» 27 февраля сыграет с «Днепром-1».

Ранее мы сообщали, что в очередном контрольном матче черниговская «Десна», проводящая первый предсезонный этап подготовки у родных пенатов, уступила в Киеве «Оболони» (0:1).

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