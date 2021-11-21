В «Десне» планируют погасить задолженность по зарплате за один месяц

В последних пяти турах черниговская «Десна» потеряла десять очков, уступив в 15 туре УПЛ дома «Колосу» (0:1).

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, на микроклимат в «Десне» негативно влияют серьезные задолженности клуба тренерскому составу и футболистам. Речь идет о зарплате за четыре-пять месяцев.

«Десна» из-за долгов по зарплате показывает плохие результаты

По имеющейся информации, 22 ноября в ФК «Десна» обещали одну задолженность по зарплате погасить.

Напомним, что «Десна» занимает в чемпионате УПЛ седьмое место, набрав 21 очко. При этом 12 пунктов черниговская команда набрала за стартовые четыре тура, однако затем запал коллектива сошел на нет. Особенно плохи дела «Десны» в обороне. У этой команды худший показатель пропущенных мячей среди представителей верхней части таблицы.

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