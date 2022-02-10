11 февраля черниговская команда улетит на зарубежный этап подготовки — в Турцию.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, планируется, что в составе делегации будет 22 футболиста. Поскольку «Десне» запрещено заявлять новых игроков, то главный тренер Александр Рябоконь рассчитывает на пополнение из юниорского состава.

Еще не восстановился полностью после травмы полузащитник Максим Дегтярев и набирать форму он уже будет непосредственно в Турции.



Свой первый спарринг на зарубежном этапе подготовки черниговцы проведут уже 14 февраля — с боснийским «Вележем».

По имеющейся информации, «Десна» считает, что в «деле Калитвинцева» еще не поставлена точка. Поэтому «Десна» официально обратилась в Комитет УАФ по статусу и трансферам игроков, разрешившему переход Владислава Калитвинцева в «Александрию», с просьбой предоставить протокол заседания. Когда этот документ будет в распоряжении «Десны», то после его изучения черниговцы и определятся с тем, будут ли они подавать апелляцию.

В «Десне» не считают, что в «деле Калитвинцева» поставлена точка

Ранее полузащитник Владислав Калитвинцев поделился впечатлениями о том, что после конфликта с «Десной» клуб из Кировоградской области смог заявить его на вторую половину сезона.

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