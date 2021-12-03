В «Буковине» перенесли вопрос смены руководства клуба

3 декабря в Черновцах состоялось заседание совета ФК «Буковина», в повестке дня которого были и выборы нового руководства клуба.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, до оргвопросов дело не дошло. После обмена мнениями было решено сначала позаботиться о ликвидации серьезных задолженностей, в частности, перед ПФЛ Украины, а уже потом заняться избирательной кампанией.

По имеющейся информации, главная надежда - на депутатов облсовета, которые на ближайшей сессии должны проголосовать за выделение ФК «Буковина» 1 миллиона 200 тысяч гривен.

Напомним, что «Буковина» занимает 9 место в группе «А» Второй лиги, набрав 23 очка.

Ранее стало известно об изменениях в тренерском штабе «Альянса» из Первой лиги.



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