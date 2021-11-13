Фрибет 3000 UAH
Венгрия — Украина
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

В Боснии у сборной Украины будет группа поддержки из официальных лиц

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
13.11.2021
13:43
Новость
Футбол
1 комментарий

16 ноября национальная сборная Украины проведет заключительный матч отборочного цикла чемпионата мира с футболистами Боснии и Герцеговины.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, несмотря на то, что из-за карантинных предосторожностей украинским болельщикам будет запрещен вход на стадион, своя группа поддержки у главной команды страны таки будет.

Речь идет об официальной делегации из 50 человек, в которую войдут кроме руководства УАФ, члены Исполкома, меценаты.

 Отправится делегация в Боснию непосредственно в день матча, а возвратится домой 17 ноября.

Напомним, что поединок Босния и Герцеговина - Украина начнется 16 ноября в 21.45.

Также тренировочным процессом в «Буковине» руководит президент клуба.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Кополовец: к Петракову претензий нет, а вот футболисты просто размяли вратарей болгар
Кополовец: к Петракову претензий нет, а вот футболисты просто размяли вратарей болгар

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии (1)
DIM DIK
Посетитель
Халявщики на народные деньги. На свои пусть едут.
0
13.11.2021 14:36

Недавние статьи