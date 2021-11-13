В Боснии у сборной Украины будет группа поддержки из официальных лиц

16 ноября национальная сборная Украины проведет заключительный матч отборочного цикла чемпионата мира с футболистами Боснии и Герцеговины.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, несмотря на то, что из-за карантинных предосторожностей украинским болельщикам будет запрещен вход на стадион, своя группа поддержки у главной команды страны таки будет.
Речь идет об официальной делегации из 50 человек, в которую войдут кроме руководства УАФ, члены Исполкома, меценаты.
Отправится делегация в Боснию непосредственно в день матча, а возвратится домой 17 ноября.
Напомним, что поединок Босния и Герцеговина - Украина начнется 16 ноября в 21.45.
Также тренировочным процессом в «Буковине» руководит президент клуба.
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