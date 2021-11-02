В Аргентине во время матча тренер получил огнестрельное ранение

Главный тренер «Ферро» Маурисио Ромеро получил огнестрельное ранение во время выездного поединка с «Ураканом».
Все началось с драки между фанатскими группировками «Уракана». Один из болельщиков начал стрельбу и попал в плечо Ромеро, сообщает Ole.
38-летнему тренеру оказали медицинскую помощь в раздевалке. Травма не была серьезной и его жизни ничего не угрожает. Ромеро собирается подать заявление в полицию.
Поединок бы прерван на 79-й минуте при счете 3:1 в пользу «Уракана». Услышав стрельбу, футболисты и судьи матча убежали в подтрибунное помещение.
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