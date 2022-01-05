В Англии перенесли полуфинал Кубка Лиги из-за эпидемии коронавируса в «Ливерпуле»

Один из финалистов Кубка английской Лиги определится позже запланированного.

Местная футбольная лига приняла решение перенести первый матч полуфинала турнира между «Арсеналом» и «Ливерпулем», который должен был состояться 6 января в Лондоне. Организация среагировала на запрос мерсисайдского клуба, в котором случилась вспышка заражений коронавирусом. Заболели многие игроки, а также главный тренер Юрген Клопп.

Теперь игра на стадионе «Эмирейтс» будет считаться ответной и состоится 20 января. 13 января «Арсенал» и «Ливерпуль» встретятся на «Энфилде».

В другом полуфинале Кубка Лиги сойдутся «Челси» и «Тоттенхэм».

Ранее стало известно, что Лионель Месси вылечился от коронавируса.

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