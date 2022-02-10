«Ужгород» в Венгрии сыграет три спарринга

В конце февраля «Ужгород» отправится на зарубежный этап подготовки — в Венгрию.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в соседней стране подопечные Богдана Блавацкого проведут три контрольных поединка.
По имеющейся информации, «Ужгород» по обоюдному согласию сторон расторг контракт с нападающим Ильей Корневым.
Находившиеся на просмотре Валерий Доля из «Таврии» и Артем Дудик («ВПК-Агро») не впечатлили тренерский штаб закарпатцев и от их услуг решено отказаться.
До отъезда на сбор в Венгрию футболисты «Ужгорода» проведут спарринги с «Волынью» (19 февраля) и «Любомиром» (26 февраля).
Ранее мы сообщали о том, что «Ужгород» отказался от нигерийцев, подписав украинца.
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