«Ужгород» в Венгрии сыграет три спарринга

В конце февраля «Ужгород» отправится на зарубежный этап подготовки — в Венгрию.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в соседней стране подопечные Богдана Блавацкого проведут три контрольных поединка.

«Ужгород» запланировал три спарринга

По имеющейся информации, «Ужгород» по обоюдному согласию сторон расторг контракт с нападающим Ильей Корневым.

Находившиеся на просмотре Валерий Доля из «Таврии» и Артем Дудик («ВПК-Агро») не впечатлили тренерский штаб закарпатцев и от их услуг решено отказаться.

До отъезда на сбор в Венгрию футболисты «Ужгорода» проведут спарринги с «Волынью» (19 февраля) и «Любомиром» (26 февраля).

Ранее мы сообщали о том, что «Ужгород» отказался от нигерийцев, подписав украинца.

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