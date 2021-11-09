«Ужгород» разорвал арендное соглашение с опытным полузащитником

Футболист получил статус свободного агента.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, атакующий полузащитник Андрей Кохман, который в сентябре этого года перешел на правах аренды из «Прикарпатья» в «Ужгород», завершил свои выступления в закарпатском клубе.

31-летний хавбек, который в свое время поиграл в Премьер-лиге за «Зарю», успел провести за «Ужгород» всего 3 матча, не отметившись в них результативными действиями. Арендное соглашение было рассчитано до 23 декабря нынешнего года, однако стороны договорились о досрочном завершении сотрудничества.

«Прикарпатье», в составе которого футболист до отъезда в Ужгород провел 1 матч в нынешнем сезоне, предоставило Кохману статус свободного агента.

Помимо «Зари», «Прикарпатья» и «Ужгорода», воспитанник львовского футбола выступал также за «Кремень», «Энергию», «Скалу», «Буковину» и «Калуш».

«Ужгород» после 17 туров чемпионата с 9 очками замыкает турнирную таблицу Первой лиги. 15 ноября команда Богдана Блавацкого сыграет в Киеве с «Оболонью».

Ранее сообщалось, что перед «Ужгородом» поставили задачу до зимнего антракта набрать еще 5 очков. В этом году в Первой лиге остается три тура.

Также стало известно, что два опытных игрока «Прикарпатья» не успевают восстановиться к матчу с «Металлистом».

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