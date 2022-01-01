«Ужгород» проведет сбор в Венгрии

«Ужгород» январский сбор завершит спаррингом с «Mункачем».

С 20 по 30 января «горожане» проведут в Ужгороде первый этап подготовки к весенней части сезона.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, он завершится контрольным матчем с второлиговым «Мункачем», который состоится 29 января. На 2 февраля запланирован выезд закарпатцев на второй сбор, который пройдет в венгерском городе Кишварда, где они сыграют три спарринга с местными командами.

По имеющейся информации главный тренер Богдан Блавацкий собирается доукомплектовать состав сразу десятью новичками. Сейчас с потенциальными новобранцами ведутся переговоры, среди которых есть и игроки ранее выступавшие за «Минай».

Напомним, что пока «Ужгород» занимает 15 место в Первой лиге, набрав 16 очков

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