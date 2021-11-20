«Ужгород» обыграл «Волынь», прервав серию из трех поражений кряду

В матче 19-го тура Первой лиги «Ужгород» на своем поле минимально победил «Волынь» со счетом 1:0. Единственный мяч на 55-й минуте забил Хомченко, который ранее выступал за луцкую команду.

Отметим, что «Ужгород» прервал серию из трех поражений подряд. Закарпатская команда набрала 15 очков и переместилась на 15-е место в турнирной таблице.

«Волынь» осталась на 11-й строчке, имея в своем активе 22 очка.

Первая лига

19-й тур

«Ужгород» - «Волынь» - 1:0

Гол: Хомченко, 55.

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