«Ужгород» обыграл «Волынь», прервав серию из трех поражений кряду

20.11.2021
16:10
Новость
Футбол
В матче 19-го тура Первой лиги «Ужгород» на своем поле минимально победил «Волынь» со счетом 1:0. Единственный мяч на 55-й минуте забил Хомченко, который ранее выступал за луцкую команду.
Отметим, что «Ужгород» прервал серию из трех поражений подряд. Закарпатская команда набрала 15 очков и переместилась на 15-е место в турнирной таблице.
«Волынь» осталась на 11-й строчке, имея в своем активе 22 очка.
Первая лига
19-й тур
«Ужгород» - «Волынь» - 1:0
Гол: Хомченко, 55.
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