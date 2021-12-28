«Ужгород» объявил об уходе десяти футболистов

«Ужгород» прекратил сотрудничество с 10 футболистами.



Главный тренер Богдан Блавацкий сообщил, что команду покинули Вадим Ющишин, Василий Беца, Александр Аксенов, Андрей Выскребенцев, Виктор Ряшко, Василий Пыняшко, Вадим Ференцик, Николай Гайдучик, Виктор Хомченко и Павел Тищук.

На зимнюю паузу «Ужгород» ушел на предпоследнем, 15-м месте в Первой лиге.

Весеннюю часть сезона команда Богдана Блавацкого начнет матчем против «Краматорска».

Ранее мы сообщали, что 20 декабря клубное руководство приняло решение назначить Блавацкого главным тренером на постоянной основе.

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