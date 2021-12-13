Утверждены новые даты перенесенных матчей в Первой и Второй лигах Украины

ПФЛ утвердила новые даты перенесенных матчей первой части сезона в Первой и Второй лигах.



Матч 2-го тура Первой лиги между «Оболонью» и «Альянсом», который должен был состояться 1 августа, сыграют 3 мая 2022 года. Матч состоится в Киеве.

Также ПФЛ утвердила новые даты трех перенесенных матчей во Второй лиге. Поединок 15-го тура «Днепр» Черкассы — ЛНЗ состоится 4 мая 2022 года. В связи с этим матч «Карпаты» Галич — ЛНЗ нужно сыграть не позже 30 апреля 2022 года.

Матч 20 тура Второй лиги «Тростянец» — «Металлург» перенесен на 19 марта 2022 года, а поединок 20-го тура «Сумы» — «Николаев» — на 4 мая 2022 года.

В связи с этим матчи 27-го тура между «Таврией» и «Сумами», а также «Волчанском» и «Николаевом» следует провести не позже 30 апреля.

Также стало известно, когда киевское «Динамо» выйдет из отпуска.



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