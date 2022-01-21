Утвержден состав женской сборной Украины на Олимпиаду-2022

21.01.2022
16:51
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Биатлон
Стал известен состав женской сборной Украины по биатлону на Олимпиаду-2022, которая пройдет в Пекине.
На заседании Исполкома Национального Олимпийского Комитета Украины был утвержден следующий состав национальной команды.
Сборная Украины (Женщины):
Юлия Джима
Елена Билосюк
Дарья Блашко
Валентина Семеренко
Ирина Петренко
Олимпийские игры в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля.
Также украинка Элина Свитолина проиграла на Australian Open.
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