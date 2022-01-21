Утвержден состав женской сборной Украины на Олимпиаду-2022

Стал известен состав женской сборной Украины по биатлону на Олимпиаду-2022, которая пройдет в Пекине.



На заседании Исполкома Национального Олимпийского Комитета Украины был утвержден следующий состав национальной команды.

Сборная Украины (Женщины):

Юлия Джима

Елена Билосюк

Дарья Блашко

Валентина Семеренко

Ирина Петренко

Олимпийские игры в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля.

Также украинка Элина Свитолина проиграла на Australian Open.



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