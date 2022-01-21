Утвержден состав сборной Украины на Олимпиаду-2022

Национальный Олимпийский комитет Украины утвердил состав сборной на Олимпиаду-2022, которая состоится в феврале в столице Китая Пекине.



Украину на соревнованиях представят 45 спортсменов, которые выступят в 12 дисциплинах: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.

Впервые в истории Украина будет представлена в соревнованиях смешанных команд по фристайлу и в женском бобслее (монобобе).

В составе сборной выступят Дмитрий Пидручный, Елена Билосюк, Юлия Джима, Валентина Семеренко, Александр Абраменко, Александра Назарова, Максим Никитин, Иван Шмуратко, Влад Гераскевич, Лидия Гунько, Аннамари Данча и другие.

В состав делегации также вошли 26 тренеров, 10 врачей и массажистов, 7 представителей технического персонала.

Также утвержден состав женской сборной Украины на Олимпиаду-2022.



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