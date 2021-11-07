Усман победил в главном бою UFC 268 в Нью-Йорке

В Нью-Йорке завершился UFC 268, главным событием которого стал титульный бой в полусреднем весе между Камару Усманом и Колби Ковингтоном.



Для бойцов это был реванш: в декабре 2019-го Усман победил Ковингтона техническим нокаутом в пятом раунде, проведя тогда первую защиту чемпионского пояса.

На этот раз поединок также продлился 5 раундов, но дошел до судейского решения, которое было единогласным: 48-47, 48-47, 49-46 в пользу Усмана, который остался чемпионом дивизиона.

Также украинец Захареев стал чемпионом мира, победив в финале боксера из России.

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