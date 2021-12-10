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Ломаченко — Комми
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Усик в халате и необычной шапке погулял по Нью-Йорку перед боем Ломаченко

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
10.12.2021
22:06
Новость
Единоборства

Чемпион мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александр Усика (19-0, 13 КО) прибыл в Нью-Йорк. Именно в этом городе состоится следующий бой Василия Ломаченко (15-2, 11 КО).

Фотографии Усика в необычном наряде появились в Instagram-аккаунте Lomus:

«Александр Усика прилетел в Нью-Йорк, чтобы быть рядом с Василием Ломаченко и поддержать его во время боя против Ричарда Комми».

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