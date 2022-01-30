Усик сыграет за команду Первой лиги на Winter Cup

Чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) сообщил, что сыграет за «Полесье» на Winter Cup.



«Я дебютирую за команду первой лиги «Полесье». 3 февраля я дебютирую за эту команду в Турции в Winter Cup.

Смотрите на телеканалах «Футбол 1,2,3» в 19.00. Поехали, всем бокс, а потом футбол», – сказал Усик.

Отметим, что 3 февраля «Полесье» сыграет с «Вересом».

В турнире примут участие «Верес», «Черноморец», «Полесье» и «Металлист».

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