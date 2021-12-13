Усик рассказал, почему для него выгоднее провести бой с Фьюри

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик заявил, что предпочел бы провести объединительный бой с Тайсоном Фьюри, поскольку реванш с Энтони Джошуа еще не согласован.
«Реванш с Джошуа еще не близко, пока только ведутся переговоры между промоутерами и менеджерами. Я даже в это не влезаю, моя задача — хорошо тренироваться и чувствовать себя внутри замечательно, чтобы если реванш состоится — выйти на ринг и хорошо сделать свою работу.
Конечно, я готов боксировать с Фьюри. Это моя цель — стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелой весовой категории. Мне абсолютно без разницы, с кем встречаться — с Фьюри или Джошуа. Просто с Тайсоном встречаться выгоднее, потому что у него есть пояс. Но я понимаю, что на небе у Всевышнего уже все налажено, там уже все выставлено. Мы здесь, на Земле, должны потерпеть, и он приведет туда, куда мы идем.
В бою с Джошуа подтвердил для себя, что я достаточно терпеливый. Что я узнал о Джошуа? Это большой парень, который в любой момент может ударить очень больно. С такими ребятами нужно быть сконцентрированным от начала и до конца. Если потерял одну секунду на мгновение — можно проснуться в раздевалке», - сказал Усик в интервью UkraineAtamansPRO.
Усик стал чемпионом мира в супертяжелом весе, уверенно победив Джошуа в сентябре.
В декабре промоутер Джошуа Эдди Хирн намекнул, что Эй Джей может потребовать порядка 40 миллионов условных единиц за отказ от незамедлительного реванша с украинцем.
Также Александр Усик (19-0, 13 КО) высказался об Анатолии Ломаченко.
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