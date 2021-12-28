Усик рассказал, как он настраивается на реванш с Джошуа

Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик заявил, что в настоящее время он сфокусирован только на грядущем реванше с Энтони Джошуа, который должен состояться весной 2022 года.



«Возможно, я все-таки хочу подраться с Фьюри или Уайлдером, но сейчас я сфокусирован только на реванше с Энтони Джошуа. Если я завоюю четыре пояса, то это будет очень громкое заявление с моей стороны. Меня не волнует, готов ли Джошуа драться, ведь я готов к любому бою», — рассказал Усик.

Первый поединок Усика и Джошуа прошел в конце сентября на арене Tottenham Hotspur Stadium в Лондоне (Великобритания). Данное противостояние продлилось всю дистанцию и закончилось в пользу Усика единогласным решением судей. Таким образом, украинец завоевал титулы WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Джошуа предыдущий поединок провел против болгарина Кубрата Пулева в декабре 2020 года. В этом противостоянии нокаутом в девятом раунде победил британский боксер. На его счету 24 победы (22 нокаутом) и два поражения.

Усик в предыдущий раз дрался с британцем Дереком Чисорой в октябре прошлого года. Этот бой завершился в пользу украинского спортсмена единогласным решением судей. В его активе 19 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.