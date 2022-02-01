Усик прибыл в расположение «Полесья» и провел первую тренировку

Александр Усик не шутил, когда пообещал, что дебютировал в профессиональном футболе в составе житомирского «Полесья» на турнире Winter Cup.

Действующий чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA super, WBO, IBF и IBO уже прибыл в расположение команды.

Также Александр Усик успел провести тренировку с новыми партнерами.

Напомним, что украинский чемпион забрал титульные пояса у британца Энтони Джошуа благодаря победе, добытой 25 сентября в Лондоне.

Турнир Winter Cup пройдет в Турции с 3-го по 12 февраля. В нем примут участие одесский «Черноморец», ровненский «Верес», харьковский «Металлист» и житомирское «Полесье». Команды по разу сыграют друг с другом по круговой системе.



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