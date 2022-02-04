Усик после дебюта в профессиональном футболе: эмоции вообще зашкаливают, сбылась мечта детства

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по четырем версиям Александр Усик дал комментарий после победного матча с «Вересом» (2:1) на турнире Winter Cup. Он вышел на замену на 77-й минуте в составе «Полесья».

«Эмоции вообще зашкаливают. Когда ребята только вышли на поле, пара контактов, когда кто-то кого-то толкнул, ты уже встаешь и: «Эй, ты поаккуратней там». Все замечательно. Очень благодарен команде, что она меня довольно-таки тепло приняла. Мы очень хорошо с ребятами подружились.

Большое спасибо Калитвинцеву, Буткевичу, что предложили. Сначала было: «Как коллектив отреагирует?». Всё слава богу, все отлично. Ребятам большое спасибо. Очень эмоционально. Очень мечтал сыграть за профессиональную команду, будучи еще парнем, который занимался футболом.

Так сложилось, что я пошел в великолепный вид спорта бокс. Ну а сейчас в 35 лет сбылась мечта детства — сыграл за профессиональную команду. «Полесье» — это сила.

Да, я знал, когда выйду на поле, мы говорили с Калитвинцевым, может, в старте. Говорю: «Нет, мне надо посмотреть, что будет происходить». В своем виде спорта я плаваю очень хорошо. Футбол понимаю, играю, но выйти на поле с профессионалами — это чуть другое. Я смотрел за позицией, где буду играть.

В том моменте я чуть не достал. Чуть скорости не хватило. Штрафной хотел ударить, но подумал: «Ладно», чтобы по воробьям. Слава богу, что выиграли.

Сыграю ли еще на турнире? Ну слушайте, расскажу я вам сейчас все свои секреты и коллектива. И все понесется. Это же все интрижка», — сказал Усик в интервью телеканалу «Футбол».

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