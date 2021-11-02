Усик получил пояса за победу над Джошуа

Украинский боксер Александр Усик (19-0, 13 КО), чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, похвастался поясами, которые он завоевал в поединке с 31-летним британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

«Пояса здесь. Это не крузервейт», — прокомментировал Усик.

Бой Усик — Джошуа состоялся 25 сентября 2021 года в Лондоне. 34-летний украинский боксер одержал победу единогласным решением судей.

Ожидается, что реванш пройдет весной следующего года. Ранее Усик заявлял, что хотел бы провести бой с Джошуа в Киеве на НСК «Олимпийский».

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