Усик: побью Тайсона Фьюри красиво

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик хотел бы провести поединок с британцем Тайсоном Фьюри.

«Как я побью Фьюри? Красиво побью. С кем я предпочитаю подраться – с Фьюри или Джошуа? Как договоримся. Конечно, что я хочу, чтобы Джошуа отошел в сторону. Получается, что это минус одна ступенька, то есть я сразу подерусь за абсолюта», – цитирует Усика Fight Hype.

Фьюри свой последний бой провел в ночь с 9 на 10 октября, в одиннадцатом раунде нокаутировав Уайлдера и защитив титулы WBC и The Ring в Лас-Вегасе.

В ночь с 25 на 26 сентября 34-летний Усик в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» единогласным решением победил 31-летнего Энтони Джошуа и завоевал чемпионские титулы в супертяжелом весе по версии WBA, WBO и IBF. Реванш должен состояться до 25 апреля следующего года.

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