Усик: Папаченко перевернул украинский бокс с ног на голову

Чемпион IBF, WBO, IBF, WBA в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) высказался об Анатолии Ломаченко.



«Нас с Ломаченко ничего не делает особенными. Мы обычные парни, таких миллионы. Просто есть один молодой человек – это Папаченко, который перевернул украинский бокс с ног на голову.

Он просто попросил нас сделать какие-то невозможные вещи. Он попросил нас, не заставляя.

Все делают практически одно и тоже, делают чуть-чуть или еще сколько-то. Для того чтобы победить, надо выйти за абсолютную грань, ее надо переступить.

К примеру, Василий на тренировке говорил про задержку дыхания, бег, плавание.

Если я понимаю, что на другом конце света парень бежит 10 км, я должен пробежать 11. Если он плывет 10 км, я должен проплыть 11.

Если он ложится спать в 11, я должен ложиться в 10 и чуть-чуть больше спать. Надо делать чуть-чуть больше, чем от тебя требуют», – сказал Усик в эфире ESPN.

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