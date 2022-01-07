Усик отдыхает в Буковеле в шлеме с украинским флагом

Украинский боксер Александр Усик проводит отпуск в Буковеле. 34-летний чемпион опубликовал фотографию с зимнего курорта в амуниции темного цвета, очках и шлеме.

Усик присвоил себе свой любимый номер 17 с украинский флаг.

Напомним, что свой последний бой Усик провел против Джошуа 25 сентября прошлого года в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Украинский боксер победил британца решением судей.

Реванш должен состояться до 25 апреля следующего года. Точная дата неизвестна, но промоутер Джошуа Хирн говорил, что бой может пройти в марте.

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