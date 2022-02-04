Усик объяснил, почему турнир Winter Cup станет оригинальным

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF Александр Усик (рекорд 19-0, 13 побед нокаутом) рассказал о своей мотивации дебютировать в профессиональном футболе в составе житомирского «Полесья» на турнире Winter Cup.

«Знаете, что самое оригинальное здесь происходит? Что на канале «Футбол» будут говорить о боксе. Простите, пожалуйста, хотя нет. Так что мы с Гвоздиком чуть-чуть попиарим свой вид спорта.

Самое главное — развивается спорт в Украине. И неважно — какой это спорт. Бокс, футбол, другие виды спорта — они должны развиваться. Есть люди, которые этому способствуют. Есть те, кто этому мешает. Но те, кто способствует, сильнее», — приводит слова Усика официальный сайт «Полесья».

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