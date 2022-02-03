Усик – о дебюте в футболе: стараться и выкладываться однозначно я буду

Чемпион WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) поделился ожиданиями от участия в Winter Cup-2022 в составе «Полесья».

«Когда мне Геннадий Владиславович Буткевич предложил такой вот небольшой проектик, я сначала сказал, как к этому отнесутся тренер и команда. Я из другого вида спорта, и то, что подыгрываю в футбол или играл в него в детстве достаточно долго, не значит, что могу выйти и показать какой-то суперкласс. Стараться и выкладываться однозначно я буду. Это же командный вид спорта, и все зависит от ребят.

Когда-то я очень сильно мечтал сыграть за профессиональную команду, у меня такая идея была. Это было на уровне мечты, а сейчас я ее осуществлю», – сказал Усик в эфире программы «Футбол NEWS».

Полесье сыграет с Вересом в первом матче турнира. Поединок пройдет 4 февраля и начнется в 15:00.

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