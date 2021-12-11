Усик: мне нравится, что Комми очень дружелюбно и уважительно относится к Ломаченко

Украинский боксер Александр Усик, который прилетел в Нью-Йорк, чтобы поддержать Василия Ломаченко в бою против Ричарда Комми, поделился своим мнением по поводу ганского боксера.

«Очень веселый парень, много улыбается. Мне нравится, что он очень дружелюбно и уважительно относится к моему брату.

Это вызывает к нему уважение как к бойцу. Просто остальные болтуны, но это их дело. Мы не можем их осуждать, пускай их осудят кулаки», — приводит слова Усика Sport.ua.

Бой против Ричарда Комми Ломаченко проведет 11 декабря на арене Medison Square Garden в Нью-Йорке (США).

Напомним, что в октябре 2020 года Лопес победил 33-летнего Ломаченко единогласным решением судей. Затем летом этого года Василий нокаутировал Масоеши Накатани.

34-летний Комми (30-3, 27 КО) в декабре 2019 года также проиграл Лопесу нокаутом во втором раунде.

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