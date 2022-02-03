Усик и Гвоздик провели дуэль взглядов накануне турнира Winter Cup

Украинские боксеры Александр Усик и Александр Гвоздик, которые собираются участвовать в выставочном турнире Winter Cup 2022, провели так называемую битву взглядов.

Отметим, что Усик будет защищать цвета житомирского «Полесья», а Гвоздик, скорее всего, сыграет за харьковский «Металлист».

В битве взглядов поучаствовали и президенты клубов Геннадий Буткевич и Александр Ярославский.

Украинские боксеры Александр Усик и Александр Гвоздик, которые собираются участвовать в выставочном турнире Winter Cup 2022, провели так называемую битву взглядов.

Отметим, что Усик будет защищать цвета житомирского «Полесья», а Гвоздик, скорее всего, сыграет за харьковский «Металлист».

В битве взглядов поучаствовали и президенты клубов Геннадий Буткевич и Александр Ярославский.

Напомним, что турнир должен был стартовать сегодня, но из-за непогоды матч «Полесья» – «Верес» перенесли на 4 февраля. Начало – в 15:00.

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Источник: «Металлист» усилился бразильским форвардом

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