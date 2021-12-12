Усик и Фьюри встретились взглядами перед боем Ломаченко

Обладатели всех престижных титулов супертяжёлого дивизиона — чемпион WBC британец Тайсон Фьюри (рекорд 31-0-1, 22 победы нокаутом) и украинец Алекснадр Усик (рекорд 19-0, 13 побед нокаутом), которому принадлежат пояса организаций WBA, WBO и IBF, встретились лицом к лицу на прошедшем на арене «Мэдисон-Сквер Гарден» в Нью-Йорке вечере бокса промоутерской компании Top Rank.

Фьюри пробрался в рингсайд, чтобы поздравить промоутера Боба Арума с прошедшим 90-летием. И тут подкрался Усик, прилетевший из Украины поддержать Василия Ломаченко (на видео с 0:50).

Напомним, что Ломаченко одержал победу над Ричардом Комми единогласным решением судей и стал интерконтинентальным чемпионом мира по версии WBO в легком весе.

Также Александр Усик высказался по поводу успешного боя своего соотечественника и друга.

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