Усик: чувствую себя отлично после победы Ломаченко над Комми

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям IBF, WBO и WBA Александр Усик поделился впечатлениями от победного для Василия Ломаченко (рекорд 16-2, 11 побед нокаутом) боя против Ричарда Комми (рекорд 30-4, 27 побед нокаутом).

«Комми — хороший боксер. После победы Ломаченко я чувствую себя отлично. Это большой праздник для Украины», — сказал Усик.

Ломаченко в поединке за пояс интерконтинентального чемпиона в легком весе по версии WBO одержал победу над Комми единогласным решением судей: 117-110, 119-108, 119-108.

Президент организации WBO высказался за то, чтобы провести мой между Василием Ломаченко и действующим абсолютным чемпионом мира Джорджем Камбососом.

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