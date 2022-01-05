Ушел из жизни легендарный врач киевского «Динамо»

На 81-м году жизни скончался Владимир Малюта, легендарный врач киевского «Динамо».

Еще в 1975 году он по приглашению Валерия Васильевича Лобановского получил должность в киевском спортобществе «Динамо». В 1998 году возглавил медицинскую службу «Динамо». Также работал в сборной Украины по футболу.



Владимир Малюта умер на рабочем месте. Он принял очередного пациента на базе «Динамо» в Конча-Заспе, после чего его сердце остановилось.

Владимир Малюта является кавалером Ордена князя Ярослава Мудрого, орденов «За заслуги» I, II, III степени, Заслуженным врачом Украины, автором и соавтором множества монографий и книг по научной и практической медицине.

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