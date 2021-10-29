«Ураган» завоевал путевку в элит-раунд Лиги чемпионов по футзалу

Чемпион Украины по футзалу ивано-франковский «Ураган» сыграл свой второй матч в основном раунде Лиги чемпионов и досрочно завоевал путевку в элит-раунд.



Вчера украинцы в непростом матче одолели одного из фаворитов группы, азербайджанский «Араз» (2:1), а сегодня встречались с командой «Личени» из Косово.

Уже в первом тайме «Ураган» забил четыре сухих гола, а после перерыва добавил еще три, на что «Личени» ответил голом престижа.

6:1 победили украинцы. «Ураган» после двух туров с 6 очками уже недостижим для соперников и с первого места в группе выходит в элит-раунд турнира.

Завтрашний матч с румынским «Юнайтед Галац» уже не имеет турнирного значения.

«Ураган» – «Личени» 7:1

Голы: Фаренюк (1, 23), Абакшин (4, 33), Онуфрак (20), Н.Грицына (20), Коваль (40) – Наглес (36)

«Ураган» (Украина): Колток, Н. Грицына, Радевич, Фаренюк, Масевич, Онуфрак, Кордоба, Коваль, Шеремета, Завертаный, Швед, М. Грицына, Абакшин, Левандивский.

Также «Шахтер» продлил контракт с лидером команды Тарасом Степаненко.



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