«Ураган» с фантастическим камбэком победил в матче футзальной Лиги чемпионов

В первом туре группового этапа футзальной Лиги чемпионов «Ураган» из Ивано-Франковска встречался с испанским «Леванте».



Вице-чемпион Испании открыл счет спустя 11 минут после начала матча, однако усилиями Коваля украинская команда сравняла счет спустя минуту.

События стремительно развивались на паркете и к 30-й минуте поединка испанский коллектив вел со счетом 3:2, но затем была фантастика. «Ураган» сумел в течении 20-ти секунд не только сравнять счет, но и выйти вперед. За две минуты до конца поединка Фаренюк поставил точку в матче отличным ударом с острого угла.

Футзальная Лига чемпионов

«Леванте» — «Ураган» - 3:5

Голы: Тольра, 11, 23, Да Силва, 30 — Коваль, 12, 36, Абакшин, 17, 37, Фаренюк, 38.

Предупреждения: Педрито, Кардозо.

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