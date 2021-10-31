«Ураган» прошел квалификацию в элит-раунд Лиги чемпионов с максимумом очков

Лучшая футзальная команда Украины «Ураган», хоть и сумела досрочно завоевать путевку в элит-раунд Лиги чемпионов, но сыграла перед своими зрителями последний матч отбора с максимальной мотивацией.

Иванофранковцы обыграли со счетом 2:0 румынский «Юнайтед Галац». «Ураган» дожал соперника во втором тайме благодаря дублю Фаренюка.

Напомним, что ранее украинцы переиграли азербайджанский «Араз» (2:1) и косоварский «Личени» (7:1). «Ураган» выиграл квалификационный раунд с пятиочковым отрывом от ближайших преследователей. В элит-раунд футзальной Лиги чемпионов выходил только победитель отборочной группы.

Футзал. Квалификация Лиги чемпионов

«Ураган» (Украина) — «Юнайтед Галац» (Румыния) — 2:0 (0:0)

Голы: Фаренюк (26, 34).

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