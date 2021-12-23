УПЛ ведет переговоры о продаже телевизионных прав с DAZN, Setanta, ELEVEN Sports и другими компаниями

Исполнительный директор украинской Премьер-лиги Евгений Дикий рассказал детальную информацию о создании единого телепула.
«УЕФА нам посоветовал проводить встречи с потенциальными покупателями. На территории Украины мы провели встречи практически со всеми. На этой неделе у нас еще планируется две встречи.
Также мы встречались с международными трансляторами: DAZN, Setanta. На следующей неделе у нас будет встреча с ELEVEN Sports. Радует, что есть большой интерес к украинской Премьер-лиге. За нашим подсчетом — это приблизительно 11 потенциальных бродкастеров — пять на территории Украины и шесть международных», — сказал Евгений Дикий в эфире «Футбол NEWS».
Телеканалы «Футбол 1/2/3» являются основными трансляторами на украинскую футбольную тематику с 2011 года.
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