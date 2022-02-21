УПЛ утвердила даты и время начала матчей 21-го и 22-го туров

Украинская Премьер-лига утвердила даты и время начала матчей 21-го и 22-го туров чемпионата Украины. Сезон в УПЛ возобновится на этой неделе. В пятницу, 25 февраля, «Минай» и «Заря» сыграют в стартовом матче 19-го тура.
21-й тур
11 марта, пятница
«Мариуполь» — «Ингулец». 19:30
12 марта, суббота
«Днепр-1» — «Металлист 1925». 14:00
«Шахтер» — «Минай». 17:00
«Колос» — «Динамо». 19:30
13 марта, воскресенье
«Верес» — «Десна». 14:00
«Львов» — «Рух». 17:00
«Ворскла» — «Заря». 19:30
14 марта, понедельник
«Александрия» — «Черноморец». 19:30
22-й тур
16 марта, среда
«Днепр-1» — «Шахтер». 19:00
17 марта, четверг
«Динамо» — «Металлист 1925». 17:00
«Десна» — «Ворскла». 19:30
18 марта, пятница
«Заря» — «Рух». 19:00
19 марта, суббота
«Мариуполь» — «Колос». 14:00
«Черноморец» — «Минай». 17:00
20 марта, воскресенье
«Ингулец» — «Александрия». 17:00
«Львов» — «Верес». 19:30
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