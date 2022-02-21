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УПЛ утвердила даты и время начала матчей 21-го и 22-го туров

Павел Соловей
Павел Соловей
21.02.2022
15:38

Украинская Премьер-лига утвердила даты и время начала матчей 21-го и 22-го туров чемпионата Украины. Сезон в УПЛ возобновится на этой неделе. В пятницу, 25 февраля, «Минай» и «Заря» сыграют в стартовом матче 19-го тура.

21-й тур

11 марта, пятница

«Мариуполь» — «Ингулец». 19:30

12 марта, суббота

«Днепр-1» — «Металлист 1925». 14:00

«Шахтер» — «Минай». 17:00

«Колос» — «Динамо». 19:30

13 марта, воскресенье

«Верес» — «Десна». 14:00

«Львов» — «Рух». 17:00

«Ворскла» — «Заря». 19:30

14 марта, понедельник

«Александрия» — «Черноморец». 19:30

22-й тур

16 марта, среда

«Днепр-1» — «Шахтер». 19:00

17 марта, четверг

«Динамо» — «Металлист 1925». 17:00

«Десна» — «Ворскла». 19:30

18 марта, пятница

«Заря» — «Рух». 19:00

19 марта, суббота

«Мариуполь» — «Колос». 14:00

«Черноморец» — «Минай». 17:00

20 марта, воскресенье

«Ингулец» — «Александрия». 17:00

«Львов» — «Верес». 19:30

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