УПЛ: «Шахтер» и «Динамо» разгромили соперников и другие результаты 17-го тура

Сегодня матчем между «Днепром-1» и «Черноморцем» (3:1) завершился семнадцатый тур УПЛ.

«Шахтер» и «Динамо» продолжили идти вровень в таблице, но на первое место вышли «горняки», которые поправили разницу мячей благодаря разгрому «Львова» (6:1). «Динамо» выиграло скромнее, но тоже крупно — 3:0 у «Вереса» в гостях.

Очередные победы одержали борющиеся за бронзу «Днепр-1» и «Заря», а вот «Ворскла» с трудом избежала поражения от «Руха». Выделялась и сверхрезультативная ничья «Десны» и «Мариуполя» в матче с шестью голами.

Всего в туре забито 25 голов. То есть средняя результативность превысила три мяча за игру.



УПЛ. 17 тур

«Шахтер» — «Львов» — 6:1 (1:1)

«Верес» — «Динамо» — 0:3 (0:1)

«Рух» — «Ворскла» — 0:0 (0:0)

«Металлист 1925» — «Колос» — 0:1 (0:1)

«Заря» — «Ингулец» — 1:0 (0:0)

«Александрия» — «Минай» — 3:0 (2:0)

«Десна» — «Мариуполь» — 3:3 (0:1)

«Днепр-1» — «Черноморец» — 3:1 (1:1)

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