УПЛ: Селезнев забил, «Минай» упустил победу над «Ингульцом»

Состоялся первый матч воскресной программы 15-го тура УПЛ.

В Ужгороде встречались аутсайдеры. «Ингулец» открыл счет на 28-й минуте усилиями Ковалева. Однако к перерыву закарпатцы успели выйти вперед. Селезнев забил свой первый гол за «Минай», а затем отличился Горин.

В концовке второго тайма вышедший на замену Плохотнюк сравнял счет. Безвыигрышная серия «Миная» достигла отметки 13 матчей. «Ингулец» не побеждает восемь туров, но петровчанам удалось прервать серию из четырех поединков без забитых голов.



УПЛ. 15 тур

«Минай» — «Ингулец» — 2:2 (2:1)

Голы: Селезнев (39), Горин (45) — Ковалев (28), Плохотнюк (80).

«Минай»: Кучер, Гончар, Горин, Семенко, Синегуб, Б. Коваленко (Байдал, 77), Петрусенко, Хахлёв, Месхи, Билоног (Кобак, 77), Селезнев (Вишневский, 57).

«Ингулец»: Гальчук, Асмелаш, Поспелов, Ковалев, Опанасенко (Головкин, 83), Полегенько, Запорожец, Коробенко (И. Коваленко, 46), Бартулович (Лупашко, 46), Козак (Шарай, 63), Стивен (Плохотнюк, 63).

Предупреждения: Петрусенко, Месхи — Коробенко, Бартулович, Стивен, Шарай.

Удаление: Месхи (90+2).



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