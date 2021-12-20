УПЛ подтвердила перенос нескольких матчей ради сборной Украины

Директор УПЛ Евгений Дикий подтвердил перенос нескольких матчей с целью помочь национальной сборной Украины во время квалификации на ЧМ-2022.

«Сейчас речь идет о 22-м туре – как раз перед играми плей-офф ЧМ-2022. Александр Васильевич связался с руководством клубов напрямую. Понимая обстоятельства, он пошел на контакт с клубами, обратился к нам, и мы нашли консенсус.

Его просьба была обусловлена тремя матчами: «Днепр-1» – «Шахтер», «Металлист 1925» – «Динамо» и «Десна» – «Ворскла». Он попросил, чтобы эти три матча мы провели немного раньше.

Мы в рабочем порядке решили этот вопрос, нашли взаимопонимание с трансляторами и когда будем утверждать эти матчи, они будут проведены в среду-четверг», – сказал Дикий в эфире телеканала «Футбол 1».

Напомним, что сборная Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2022 сыграет с Шотландией 24 марта.

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