УПЛ подтвердила перенос нескольких матчей ради сборной Украины

Директор УПЛ Евгений Дикий подтвердил перенос нескольких матчей с целью помочь национальной сборной Украины во время квалификации на ЧМ-2022.
«Сейчас речь идет о 22-м туре – как раз перед играми плей-офф ЧМ-2022. Александр Васильевич связался с руководством клубов напрямую. Понимая обстоятельства, он пошел на контакт с клубами, обратился к нам, и мы нашли консенсус.
Его просьба была обусловлена тремя матчами: «Днепр-1» – «Шахтер», «Металлист 1925» – «Динамо» и «Десна» – «Ворскла». Он попросил, чтобы эти три матча мы провели немного раньше.
Мы в рабочем порядке решили этот вопрос, нашли взаимопонимание с трансляторами и когда будем утверждать эти матчи, они будут проведены в среду-четверг», – сказал Дикий в эфире телеканала «Футбол 1».
Напомним, что сборная Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2022 сыграет с Шотландией 24 марта.
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