УПЛ назвала лучших игрока и тренера в ноябре-декабре

УПЛ опубликовала итоги голосования, целью которого было выявить соответственно лучшего игрока и тренера лиги в ноябре-декабре.

Оценивался период, который зацепил два месяца, так как на декабрь пришлись всего два тура элитного украинского дивизиона.

Лучшим игроком стал Артем Довбик, который на этом отрезке забил восемь голов в шести матчах и собрал 44,4% голосов. Форвард «Днепра-1» с 14-ю мячами уверенно лидирует в гонке бомбардиров. Не менее уверенно Довбик опередил конкурентов — Александра Пихаленка, Аллахьяра, Михаила Мудрика, Виталия Буяльского и Дмитрия Ризныка.

Лучшим тренером признали Виктора Скрипника из «Зари» с внушительным результатом 52,4%. Он опередил Мирчу Луческу, Роберто Де Дзерби, Игоря Йовичевича и Ярослава Вишняка.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Будковский назвал лучшие матчи за «Десну»

Дуць: уровень Первой лиги Украины выше, чем в Казахстане

Президент WBC Ukraine: Сиренко готов к бою с боксерами из топ-10

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.