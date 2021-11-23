УПЛ назвала лучшего игрока и тренера 15-го тура

Украинская Премьер-лига определила лучшего игрока и лучшего тренера 15-го тура. Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик и наставник «Львова» Олег Дулуб стали лучшими в категориях игрок и тренер тура.
На счету форварда не только два мяча в ворота «Александрии» (3:1), но и рекордный 1400-й дубль в УПЛ. В игре против команды Юрия Гуры 24-летний форвард забил свой 20-й мяч за днепровскую команду.
Лучшим тренером был признан Олег Дулуб. В минувшем туре «Львов» одержал победу над «Зарей» (2:1). Экспертный совет поставил Дулубу 4.6 баллов из 5 возможных.
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