УПЛ: «Днепр-1» разгромил «Ворсклу» и другие результаты 16-го тура

29 ноября 16-й тур Украинской Премьер-лиги завершился матчем «Александрии» и «Зари», в которой луганчане одержали минимальную победу.

Среди остальных результатов выделяется разгром, который «Днепр-1» на своем поле учинили «Ворскле». «Динамо» и «Шахтер» в непростых матчах победили в гостях аутсайдеров — соответственно «Минай» и «Ингулец».

Средняя результативность 16-го тура УПЛ составила менее двух голов за игру. Всего в восьми матчах команды забили 15 мячей.

Все результаты 16-го тура

«Мариуполь» — «Львов» — 0:1 (0:0)

«Минай» — «Динамо» — 0:2 (0:1)

«Черноморец» — «Десна» — 0:1 (0:1)

«Днепр-1» — «Ворскла» — 5:1 (1:0)



«Ингулец» — «Шахтер» — 0:1 (0:1)

«Рух» — «Металлист 1925» — 2:0 (1:0)

«Колос» — «Верес» — 1:0 (0:0)

«Александрия» — «Заря» — 0:1 (0:1)

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Месси и другие: топ-5 претендентов на «Золотой мяч»

Левандовски — футбольный Ди Каприо. Весь мир ждет, когда ему вручат «Золотой мяч»

Наши за границей: первая ничья Шевы в Италии, первый гол Шахова в Греции

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.