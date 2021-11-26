Умер легендарный тренер Зонин, приводивший «Зарю» к чемпионству СССР

Легендарный футболист и тренер Герман Зонин ушел из жизни в возрасте 95 лет. В качестве игрока Зонин выступал за ленинградские «Динамо» и «Трудовые резервы» на позициях защитника и полузащитника.

Будучи тренером в 1972 году он сделал луганскую «Зарю» чемпионом СССР, провел три матча в должности главного тренера сборной Советского Союза.

Зонин является заслуженным тренером СССР, РСФСР и Украины.

Зонин был последним из живущих тренеров, которые приводили украинские команды к победе в чемпионатах СССР.

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