Умер известный украинский боксер

В пятницу, 28 января, стало известно, что на 49-м году жизни скончался украинец Владимир Вирчис (26-2, 21 КО), бывший боксер-профессионал, сообщает Обозреватель.

По предварительной информации, Вирчис покончил жизнь самоубийством. В последнее время экс-боксер находился в депрессии. В четверг, 27 января, Владимир ушел из дома и не вернулся.

Вирчис — уроженец Каховки, чья профессиональная карьера длилась с 1999 по 2009 годы.

В своем последнем поединке на профессиональном ринге, который состоялся 24 октября 2009 года, Владимир победил латвийского бойца Эдгараса Калнарса единогласным решением судей.

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

Красюк высказался о потенциальном бое Усика с Фьюри

«Не верил, что в XXI веке возможны такие события». Кривцов о войне на Донбассе, Петракове и Фонсеке

Решение Джошуа и Уайта не позволит провести объединительный бой Усику и Фьюри

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.