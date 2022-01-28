Умер известный украинский боксер

В пятницу, 28 января, стало известно, что на 49-м году жизни скончался украинец Владимир Вирчис (26-2, 21 КО), бывший боксер-профессионал, сообщает Обозреватель.
По предварительной информации, Вирчис покончил жизнь самоубийством. В последнее время экс-боксер находился в депрессии. В четверг, 27 января, Владимир ушел из дома и не вернулся.
Вирчис — уроженец Каховки, чья профессиональная карьера длилась с 1999 по 2009 годы.
В своем последнем поединке на профессиональном ринге, который состоялся 24 октября 2009 года, Владимир победил латвийского бойца Эдгараса Калнарса единогласным решением судей.
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